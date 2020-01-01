Poznaj tokenomikę Feed The World (FW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Feed The World (FW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you're a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it's needed most. Oficjalna strona internetowa: https://app.feedtheworldinitiative.org Biała księga: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Feed The World (FW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Feed The World (FW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Historyczne maksimum: $ 0.00180687 $ 0.00180687 $ 0.00180687 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00090702 $ 0.00090702 $ 0.00090702 Dowiedz się więcej o cenie Feed The World (FW) Tokenomika Feed The World (FW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Feed The World (FW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFW tokenomikę, poznaj cenę tokena FWna żywo! Prognoza ceny FW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FW? Nasza strona z prognozami cen FW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FW już teraz! 