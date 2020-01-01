Poznaj tokenomikę FECES (FECES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FECES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FECES (FECES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FECES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika FECES (FECES) Odkryj kluczowe informacje o FECES (FECES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o FECES (FECES) FECES is a meme token that was born as a meme of financial freedom and possesses limitless possibility in its future utility. A community driven token. Oficjalna strona internetowa: https://www.fecescoin.com/ Tokenomika i analiza cenowa FECES (FECES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FECES (FECES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.60K Całkowita podaż: $ 749.64M Podaż w obiegu: $ 658.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 145.24K Historyczne maksimum: $ 0.01310285 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00019367 Tokenomika FECES (FECES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FECES (FECES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FECES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FECES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFECES tokenomikę, poznaj cenę tokena FECESna żywo! Prognoza ceny FECES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FECES? Nasza strona z prognozami cen FECES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FECES już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.