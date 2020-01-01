Poznaj tokenomikę FDREAM (FDREAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FDREAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FDREAM (FDREAM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FDREAM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika FDREAM (FDREAM) Odkryj kluczowe informacje o FDREAM (FDREAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o FDREAM (FDREAM)

DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week.

Oficjalna strona internetowa: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51

Tokenomika i analiza cenowa FDREAM (FDREAM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FDREAM (FDREAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 55.12K
Całkowita podaż: $ 1.10B
Podaż w obiegu: $ 1.10B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.12K
Historyczne maksimum: $ 0.02537536
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika FDREAM (FDREAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FDREAM (FDREAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FDREAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FDREAM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny FDREAM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FDREAM? Nasza strona z prognozami cen FDREAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.