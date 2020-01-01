Poznaj tokenomikę FATCAT ($FATCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $FATCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FATCAT ($FATCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $FATCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o FATCAT ($FATCAT) Fatcat is a political term originally describing a rich political donor, also called an angel or big-money man. This is inspired by A great man who change the narrative of cryptocurrency. A Fat Cat is a man of large means and slight political experience who, having reached middle age, and success in business, and finding no further thrill, sense or satisfaction in the mere piling up of more millions, develops a yearning for some sort of public honor, and is willing to pay for it. There are such men in all the States, and they are as welcome to the organization [i.e., the party] as the flowers in May. They relieve the pressure all along the line, lighten the load, make life brighter and better for the busy machine workers. The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money The [political] machine has what the Fat Cat wants [i.e., public honor], and the Fat Cat has what the machine must have, to wit, money Oficjalna strona internetowa: https://fatcat.social/ Kup $FATCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa FATCAT ($FATCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FATCAT ($FATCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Całkowita podaż: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Podaż w obiegu: $ 910.77M $ 910.77M $ 910.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Historyczne maksimum: $ 0.00647153 $ 0.00647153 $ 0.00647153 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00210694 $ 0.00210694 $ 0.00210694 Dowiedz się więcej o cenie FATCAT ($FATCAT) Tokenomika FATCAT ($FATCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FATCAT ($FATCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $FATCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $FATCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$FATCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena $FATCATna żywo! Prognoza ceny $FATCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $FATCAT? Nasza strona z prognozami cen $FATCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $FATCAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.