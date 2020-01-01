Poznaj tokenomikę FAPCOIN (FAPCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FAPCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FAPCOIN (FAPCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FAPCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FAPCOIN (FAPCOIN) / Tokenomika / Tokenomika FAPCOIN (FAPCOIN) Odkryj kluczowe informacje o FAPCOIN (FAPCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FAPCOIN (FAPCOIN) Introducing FAPCOIN: the meme-tastic cryptocurrency that's turning heads in the Solana ecosystem! With a maximum supply of 1 billion tokens, FAPCOIN is designed purely for fun and community engagement, embodying the spirit of memecoins without any inherent utility or functional application. Fueled by vibrant memes and cultural references that resonate with crypto enthusiasts, FAPCOIN invites users to join a lighthearted movement where laughter and positivity reign supreme. Whether you’re a seasoned investor or a curious newcomer, FAPCOIN offers an exciting opportunity to engage with a passionate community, share hilarious memes, and partake in the thrill of speculative trading. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.88K $ 17.88K $ 17.88K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.88K $ 17.88K $ 17.88K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie FAPCOIN (FAPCOIN) Tokenomika FAPCOIN (FAPCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FAPCOIN (FAPCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FAPCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FAPCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFAPCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena FAPCOINna żywo! Prognoza ceny FAPCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FAPCOIN? Nasza strona z prognozami cen FAPCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FAPCOIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.