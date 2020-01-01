Poznaj tokenomikę FalconsInu (FALCON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FALCON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę FalconsInu (FALCON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FALCON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / FalconsInu (FALCON) / Tokenomika / Tokenomika FalconsInu (FALCON) Odkryj kluczowe informacje o FalconsInu (FALCON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o FalconsInu (FALCON) Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike. Oficjalna strona internetowa: https://www.falconsinu.com Biała księga: https://docsend.com/view/4jbedsn2dpmebqji Kup FALCON teraz! Tokenomika i analiza cenowa FalconsInu (FALCON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FalconsInu (FALCON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.78K $ 52.78K $ 52.78K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.78K $ 52.78K $ 52.78K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013195 $ 0.00013195 $ 0.00013195 Dowiedz się więcej o cenie FalconsInu (FALCON) Tokenomika FalconsInu (FALCON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FalconsInu (FALCON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FALCON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FALCON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFALCON tokenomikę, poznaj cenę tokena FALCONna żywo! Prognoza ceny FALCON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FALCON? Nasza strona z prognozami cen FALCON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 