FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include:
Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.
Tokenomika Fade Wallet Token (FWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Fade Wallet Token (FWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów FWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów FWT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.