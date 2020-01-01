Poznaj tokenomikę Fade Wallet Token (FWT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FWT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Fade Wallet Token (FWT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FWT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Fade Wallet Token (FWT) FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities. Oficjalna strona internetowa: https://fadewallet.io/ Kup FWT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fade Wallet Token (FWT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fade Wallet Token (FWT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.02K $ 58.02K $ 58.02K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 428.88M $ 428.88M $ 428.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 135.27K $ 135.27K $ 135.27K Historyczne maksimum: $ 0.02836263 $ 0.02836263 $ 0.02836263 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00013527 $ 0.00013527 $ 0.00013527 Dowiedz się więcej o cenie Fade Wallet Token (FWT) Tokenomika Fade Wallet Token (FWT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fade Wallet Token (FWT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FWT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FWT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFWT tokenomikę, poznaj cenę tokena FWTna żywo! Prognoza ceny FWT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FWT? Nasza strona z prognozami cen FWT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FWT już teraz! 