Informacje o Fabwelt (WELT) Fabwelt is a a revolutionary concept that brings blockchain technology into the core of high-quality games of all types or genres. Fabwelt is a a revolutionary concept that brings blockchain technology into the core of high-quality games of all types or genres. Oficjalna strona internetowa: https://www.fabwelt.com/ Kup WELT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Fabwelt (WELT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fabwelt (WELT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 57.26K $ 57.26K $ 57.26K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 215.07M $ 215.07M $ 215.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.11K $ 133.11K $ 133.11K Historyczne maksimum: $ 0.103412 $ 0.103412 $ 0.103412 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00026531 $ 0.00026531 $ 0.00026531 Dowiedz się więcej o cenie Fabwelt (WELT) Tokenomika Fabwelt (WELT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fabwelt (WELT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WELT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WELT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWELT tokenomikę, poznaj cenę tokena WELTna żywo! Prognoza ceny WELT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WELT? Nasza strona z prognozami cen WELT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WELT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.