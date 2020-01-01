Poznaj tokenomikę Eye Future by Virtuals (EYE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EYE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Eye Future by Virtuals (EYE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EYE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Eye Future by Virtuals (EYE) / Tokenomika / Tokenomika Eye Future by Virtuals (EYE) Odkryj kluczowe informacje o Eye Future by Virtuals (EYE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Eye Future by Virtuals (EYE) Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors. Oficjalna strona internetowa: https://eyefuture.org/ Kup EYE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Eye Future by Virtuals (EYE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Eye Future by Virtuals (EYE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.03K $ 26.03K $ 26.03K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.03K $ 26.03K $ 26.03K Historyczne maksimum: $ 0.00523552 $ 0.00523552 $ 0.00523552 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Eye Future by Virtuals (EYE) Tokenomika Eye Future by Virtuals (EYE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Eye Future by Virtuals (EYE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EYE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EYE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEYE tokenomikę, poznaj cenę tokena EYEna żywo! Prognoza ceny EYE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EYE? Nasza strona z prognozami cen EYE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EYE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.