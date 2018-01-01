Tokenomika EvidenZ (BCDT)

Tokenomika EvidenZ (BCDT)

Odkryj kluczowe informacje o EvidenZ (BCDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o EvidenZ (BCDT)

Blockchain Certified Data Token (BCDT) is the token linked to the EvidenZ framework, used by the company BCdiploma to allow hundreds of institutions to issue diplomas in a digital, decentralized and secure way. The BCDT is required to issue each certificate on any blockchain. It is a utility token: for each certification, part of the BCDT used is burned by the smart contract of the EvidenZ ecosystem, reducing its total quantity. 40M BCDTs were issued during an ICO in January 2018: no more BCDTs will be issued after this date.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.evidenz.io/
Biała księga:
https://www.evidenz.io/img/pdf/BCD-WhitePaper_last.pdf

Tokenomika i analiza cenowa EvidenZ (BCDT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EvidenZ (BCDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 828.29K
Całkowita podaż:
$ 35.97M
Podaż w obiegu:
$ 34.44M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 865.10K
Historyczne maksimum:
$ 0.454986
Historyczne minimum:
$ 0.00256645
Aktualna cena:
$ 0.02404869
Tokenomika EvidenZ (BCDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki EvidenZ (BCDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BCDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BCDT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBCDT tokenomikę, poznaj cenę tokena BCDTna żywo!

Prognoza ceny BCDT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BCDT? Nasza strona z prognozami cen BCDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.