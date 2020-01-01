Poznaj tokenomikę EVERYCOIN (EVCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EVCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EVERYCOIN (EVCN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EVCN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika EVERYCOIN (EVCN) Odkryj kluczowe informacje o EVERYCOIN (EVCN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o EVERYCOIN (EVCN) $EveryCoin is more than just another token-it's a tribute to the entire memecoin movement. Built on the fast, low-cost Solana blockchain, $Every Coin is a collectible memecoin you can actually hold, designed to celebrate every coin that came before it. From the legends like Doge and Pepe to the wild newcomers shaking up the space, $EveryCoin brings together the full spectrum of meme culture into one unified project. It's not just a token-it's a community, a collectible, and a celebration of meme history. Oficjalna strona internetowa: https://everycoincollectables.com/ Tokenomika i analiza cenowa EVERYCOIN (EVCN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EVERYCOIN (EVCN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.43M Całkowita podaż: $ 992.99M Podaż w obiegu: $ 993.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.43M Historyczne maksimum: $ 0.00231747 Historyczne minimum: $ 0.00074668 Aktualna cena: $ 0.00140654 Tokenomika EVERYCOIN (EVCN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EVERYCOIN (EVCN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EVCN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EVCN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.