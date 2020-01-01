Poznaj tokenomikę EURA (EURA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EURA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EURA (EURA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EURA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EURA (EURA) / Tokenomika / Tokenomika EURA (EURA) Odkryj kluczowe informacje o EURA (EURA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EURA (EURA) agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink. Oficjalna strona internetowa: https://www.angle.money Kup EURA teraz! Tokenomika i analiza cenowa EURA (EURA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EURA (EURA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.98M Całkowita podaż: $ 16.98M Podaż w obiegu: $ 16.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 19.98M Historyczne maksimum: $ 1.21 Historyczne minimum: $ 0.640182 Aktualna cena: $ 1.18 Dowiedz się więcej o cenie EURA (EURA) Tokenomika EURA (EURA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EURA (EURA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EURA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EURA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEURA tokenomikę, poznaj cenę tokena EURAna żywo! Prognoza ceny EURA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EURA? Nasza strona z prognozami cen EURA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EURA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.