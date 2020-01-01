Poznaj tokenomikę Ethernity Cloud (ECLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ECLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ethernity Cloud (ECLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ECLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ethernity Cloud (ECLD) / Tokenomika / Tokenomika Ethernity Cloud (ECLD) Odkryj kluczowe informacje o Ethernity Cloud (ECLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ethernity Cloud (ECLD) Our mission is to create a decentralized, private and anonymous cloud computing solution that protects all aspects of user data. Ethernity CLOUD's vision about the future of the cloud has three imperative features: encrypted, anonymous, continuous available. Leveraging blockchain technology, Ethernity Cloud mission is to develop a decentralized ecosystem that allows regular cloud software to be run as decentralized cloud applications. Within Ethernity CLOUD, the nodes are location agnostic, self-replicating, constantly spawning around the internet without user interaction, exactly as defined in the Ethereum compatible smart contract. Oficjalna strona internetowa: https://ethernity.cloud/ Kup ECLD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ethernity Cloud (ECLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethernity Cloud (ECLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 271.94K $ 271.94K $ 271.94K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 531.73M $ 531.73M $ 531.73M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 511.43K $ 511.43K $ 511.43K Historyczne maksimum: $ 0.07643 $ 0.07643 $ 0.07643 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00051143 $ 0.00051143 $ 0.00051143 Dowiedz się więcej o cenie Ethernity Cloud (ECLD) Tokenomika Ethernity Cloud (ECLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethernity Cloud (ECLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ECLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ECLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszECLD tokenomikę, poznaj cenę tokena ECLDna żywo! Prognoza ceny ECLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ECLD? Nasza strona z prognozami cen ECLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ECLD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.