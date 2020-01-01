Poznaj tokenomikę Ethereum Meta (ETHM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ethereum Meta (ETHM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETHM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ethereum Meta (ETHM) / Tokenomika / Tokenomika Ethereum Meta (ETHM) Odkryj kluczowe informacje o Ethereum Meta (ETHM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ethereum Meta (ETHM) Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Oficjalna strona internetowa: https://ethermeta.com/ Biała księga: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Ethereum Meta (ETHM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ethereum Meta (ETHM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.44K Całkowita podaż: $ 3,001,091.10T Podaż w obiegu: $ 3,001,091.10T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.44K Historyczne maksimum: $ 0.04141247 Historyczne minimum: $ 0.0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Ethereum Meta (ETHM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ethereum Meta (ETHM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETHM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETHM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.