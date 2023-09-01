Poznaj tokenomikę ETF The Token (ETF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ETF The Token (ETF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ETF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ETF The Token (ETF) What is the project about? $ETF stands as the bridge between memetic value and one of the most pivotal catalysts crypto has ever seen: spot BTC ETF applications and the SEC's decisions surrounding them. What makes your project unique? ETF The Token draws upon the unique spot BTC ETF narrative, allowing for the gamification of the pending ETF applications and building a community of like-minded crypto enthusiasts. History of your project. ETF The Token was launched on September 1, 2023 on the decentralized exchange Uniswap. What's next for your project? ETF The Token gamifies each SEC decision regarding the pending spot ETF applications. Please refer to the website etf.live for a detailed roadmap. What can your token be used for? Currently, ETF The Token can be exchanged on Uniswap and can also function as any other ERC-20 token. Oficjalna strona internetowa: https://etf.live/ Kup ETF teraz! Tokenomika i analiza cenowa ETF The Token (ETF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ETF The Token (ETF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.86K $ 67.86K $ 67.86K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.86K $ 67.86K $ 67.86K Historyczne maksimum: $ 0.617664 $ 0.617664 $ 0.617664 Historyczne minimum: $ 0.00152818 $ 0.00152818 $ 0.00152818 Aktualna cena: $ 0.00323118 $ 0.00323118 $ 0.00323118 Dowiedz się więcej o cenie ETF The Token (ETF) Tokenomika ETF The Token (ETF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ETF The Token (ETF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ETF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ETF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszETF tokenomikę, poznaj cenę tokena ETFna żywo! Prognoza ceny ETF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ETF? Nasza strona z prognozami cen ETF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ETF już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.