Poznaj tokenomikę Escoin (ELG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ELG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Escoin (ELG) / Tokenomika / Tokenomika Escoin (ELG) Odkryj kluczowe informacje o Escoin (ELG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Escoin (ELG) The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country's borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model. Oficjalna strona internetowa: https://www.escoin.ee/ Kup ELG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Escoin (ELG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Escoin (ELG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 52.80M Całkowita podaż: $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 184.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 71.66M Historyczne maksimum: $ 3.61 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.286647 Dowiedz się więcej o cenie Escoin (ELG) Tokenomika Escoin (ELG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Escoin (ELG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELG tokenomikę, poznaj cenę tokena ELGna żywo! Prognoza ceny ELG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELG? Nasza strona z prognozami cen ELG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.