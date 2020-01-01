Poznaj tokenomikę Escaped Lab Monkeys (MONKEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONKEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Escaped Lab Monkeys (MONKEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MONKEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌 Oficjalna strona internetowa: https://escapedmonkeys.com Tokenomika i analiza cenowa Escaped Lab Monkeys (MONKEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Escaped Lab Monkeys (MONKEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.95K Całkowita podaż: $ 932.94M Podaż w obiegu: $ 932.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.95K Historyczne maksimum: $ 0.00736887 Historyczne minimum: $ 0.00001923 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Escaped Lab Monkeys (MONKEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Escaped Lab Monkeys (MONKEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MONKEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MONKEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.