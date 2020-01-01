Poznaj tokenomikę ErgOne (ERGONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERGONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ErgOne (ERGONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ERGONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ErgOne (ERGONE) ErgOne: A Decentralised Marketing powered by Community All the Ergonauts around the world have often told us that what Ergo really needs is Marketing. And this is with this concern in mind that we have decided to create ErgOne. Our primary focus is to highlight ERGO in a fully organic way. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. It is thus naturally that ErgOne starts as an Ergo Fan Community Token but it also aims to become much more… permitting the community to support any project collectively. Indeed, the Ergo marketing problematic affects many other projects build with a lot of skills and energy but a lack of money. Our tool will involve the community into the promotion of this kind of projects. ErgOne will allow each of you to participate in the (GMS) Great Mass Sharing. 🔹 Let's stop being influenced by global decision leaders 🔹 Become promoter of your own wave of influence 🔹 Lead and build a viral trend around your favorite content 🔹 Support your content creator by being rewarded It's time to bring the highlight on the projects that really deserve it ErgOne's mission is to decentralize marketing using its community token and some powerful apps We hope that the vision we all develop together will contribute to a better Future. Oficjalna strona internetowa: https://ergone.io/ Biała księga: https://ergone.io/manifesto Tokenomika i analiza cenowa ErgOne (ERGONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ErgOne (ERGONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.22K Całkowita podaż: $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 910.55K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 36.49K Historyczne maksimum: $ 0.712331 Historyczne minimum: $ 0.03212579 Aktualna cena: $ 0.03655941 Dowiedz się więcej o cenie ErgOne (ERGONE) Tokenomika ErgOne (ERGONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ErgOne (ERGONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ERGONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ERGONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszERGONE tokenomikę, poznaj cenę tokena ERGONEna żywo! Prognoza ceny ERGONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ERGONE? Nasza strona z prognozami cen ERGONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.