Giełda MEXC / Cena krypto / EpiK Protocol (AIEPK) / Tokenomika / Tokenomika EpiK Protocol (AIEPK) Odkryj kluczowe informacje o EpiK Protocol (AIEPK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EpiK Protocol (AIEPK) EpiK Protocol envisions building a decentralized KG using blockchain technology to expand the horizons of today's AI technology, tapping on the decentralized storage technology which originated from Filecoin, uniquely designed Token Economy which ensures fair incentives, Decentralized Autonomous Organization (DAO) to ensure trusted governance, and Decentralized Financial Technology (DeFi) for reliable financial capabilities. Thus, creating a trusted, multi-party collaboration platform where all trusted contributors are rewarded fairly. Oficjalna strona internetowa: https://www.epik-protocol.io/ Kup AIEPK teraz! Tokenomika i analiza cenowa EpiK Protocol (AIEPK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EpiK Protocol (AIEPK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.59K $ 44.59K $ 44.59K Całkowita podaż: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Podaż w obiegu: $ 155.11M $ 155.11M $ 155.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 114.99K $ 114.99K $ 114.99K Historyczne maksimum: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00028738 $ 0.00028738 $ 0.00028738 Dowiedz się więcej o cenie EpiK Protocol (AIEPK) Tokenomika EpiK Protocol (AIEPK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EpiK Protocol (AIEPK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów AIEPK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów AIEPK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszAIEPK tokenomikę, poznaj cenę tokena AIEPKna żywo! Prognoza ceny AIEPK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać AIEPK? Nasza strona z prognozami cen AIEPK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena AIEPK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.