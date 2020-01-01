Poznaj tokenomikę Envision Labs (VIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Envision Labs (VIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena VIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Envision Labs (VIS) / Tokenomika / Tokenomika Envision Labs (VIS) Odkryj kluczowe informacje o Envision Labs (VIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Envision Labs (VIS) Envision Labs is the future of media distribution. Connecting tomorrow's creators with brands and builders today. Envision gives creators of 2D and 3D media, a platform to market and sell the use of their work directly to those building games, metaverse's, VR/AR, architectural renders, plus many more. Bridging a familiar experience with the latest technology, Envision's mission is to build a collaborative and thriving community that empowers platform users by returning copyright, control and revenue of high quality media. The Envision ecosystem is powered by its native utility token VIS. By incorporating the VIS token the Envision ecosystem can sustainably prioritise its users. Oficjalna strona internetowa: https://envisionlabs.io/ Biała księga: https://about.envisionlabs.io/whitepaper-terms Kup VIS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Envision Labs (VIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Envision Labs (VIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 410.62K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 55.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 746.59K Historyczne maksimum: $ 0.203013 Historyczne minimum: $ 0.00667165 Aktualna cena: $ 0.00746647 Dowiedz się więcej o cenie Envision Labs (VIS) Tokenomika Envision Labs (VIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Envision Labs (VIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVIS tokenomikę, poznaj cenę tokena VISna żywo! Prognoza ceny VIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VIS? Nasza strona z prognozami cen VIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena VIS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.