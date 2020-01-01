Poznaj tokenomikę Entangle (NTGL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NTGL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Entangle (NTGL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NTGL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Entangle (NTGL) / Tokenomika / Tokenomika Entangle (NTGL) Odkryj kluczowe informacje o Entangle (NTGL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Entangle (NTGL) Entangle is the essential infrastructure needed to build the Infinite Web3. As the decentralized digital highway connecting blockchains, data, AI, and real-world applications, it empowers developers to build, scale, and automate the technologies shaping the future of Web3—including AI, robotics, Real World Assets (RWA), and beyond. Entangle provides the critical toolkit for those building the most advanced and transformative products in tomorrow’s decentralized, autonomous digital-world. This isn’t just a technology to adopt; it’s the infrastructure every builder will need to lead the next wave of progress. Key Features of Entangle Universal Interoperability Protocol (UIP): The first fully abstracted communication network bridging EVM and non-EVM blockchains, UIP ensures fast, seamless and decentralised communication. It powers universal applications, assets, data and autonomous agents, fully unifying the blockchain ecosystem. Universal Data Feeds (UDF): UDF provides secure, verifiable, and ultra-fast data streams for smart contracts with flexible delivery models, including push and pull methods. Supporting both Web2 and Web3 data powered by TEE technology, UDF delivers high-speed data essential for AI, DeFi, GameFi, and other data-driven applications. Universal Token Standard (UTS): UTS simplifies token creation and allows developers to launch or expand interoperable tokens with universal liquidity and programmable utility. Leveraging secure, reliable cross-chain communication, UTS ensures seamless integration and scalability across blockchain ecosystems. Oficjalna strona internetowa: https://entangle.fi/ Biała księga: https://docs.entangle.fi/ Tokenomika i analiza cenowa Entangle (NTGL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Entangle (NTGL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 103.75M $ 103.75M $ 103.75M Całkowita podaż: $ 843.00B $ 843.00B $ 843.00B Podaż w obiegu: $ 616.34B $ 616.34B $ 616.34B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 144.55M $ 144.55M $ 144.55M Historyczne maksimum: $ 2.82 $ 2.82 $ 2.82 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017148 $ 0.00017148 $ 0.00017148 Dowiedz się więcej o cenie Entangle (NTGL) Tokenomika Entangle (NTGL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Entangle (NTGL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NTGL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NTGL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNTGL tokenomikę, poznaj cenę tokena NTGLna żywo! Prognoza ceny NTGL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NTGL? Nasza strona z prognozami cen NTGL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NTGL już teraz! 