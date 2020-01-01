Poznaj tokenomikę ELYTRA (ELYTRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ELYTRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ELYTRA (ELYTRA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ELYTRA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ELYTRA (ELYTRA) / Tokenomika / Tokenomika ELYTRA (ELYTRA) Odkryj kluczowe informacje o ELYTRA (ELYTRA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ELYTRA (ELYTRA) Elytra is an AI-powered crypto trading signal platform that delivers real time, quantitative strategies through a transparent system. It will evolve into a fully autonomous portfolio manager, where staked tokens provide passive exposure to live strategies, with management fees funding quarterly buybacks and airdrops. Future integration with the Agent Commerce Protocol (ACP) and the Autonomous Hedge Fund will position Elytra as a core engine for on-chain portfolio automation. Oficjalna strona internetowa: https://elytra.world/ Biała księga: https://elytra-2.gitbook.io/elytra Kup ELYTRA teraz! Tokenomika i analiza cenowa ELYTRA (ELYTRA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ELYTRA (ELYTRA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 199.21K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 199.21K Historyczne maksimum: $ 0.00109448 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001992 Dowiedz się więcej o cenie ELYTRA (ELYTRA) Tokenomika ELYTRA (ELYTRA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ELYTRA (ELYTRA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ELYTRA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ELYTRA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszELYTRA tokenomikę, poznaj cenę tokena ELYTRAna żywo! Prognoza ceny ELYTRA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ELYTRA? Nasza strona z prognozami cen ELYTRA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ELYTRA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.