Poznaj tokenomikę EggNuke (EGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o EggNuke (EGG) EggNuke is a deflationary meme token created and launched on FourMeme, a platform focused on fair and secure community-driven projects. EggNuke prioritizes user safety with renounced contracts, no team tokens, and full transparency. Its main purpose is long-term sustainability through real utility, continuous buybacks, and aggressive token burns. By reducing supply over time, it rewards loyal holders while building a unique meme ecosystem within the FourMeme network. Unlike typical short-lived meme tokens, EggNuke is designed to engage, function, and grow. Oficjalna strona internetowa: https://eggnuke.com Tokenomika i analiza cenowa EggNuke (EGG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EggNuke (EGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.16K Całkowita podaż: $ 490.72M Podaż w obiegu: $ 490.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 54.16K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011036 Tokenomika EggNuke (EGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EggNuke (EGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EGG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.