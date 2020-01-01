Poznaj tokenomikę EDUM (EDUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę EDUM (EDUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EDUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / EDUM (EDUM) / Tokenomika / Tokenomika EDUM (EDUM) Odkryj kluczowe informacje o EDUM (EDUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o EDUM (EDUM) Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards. Among the X2E models, this is a S2E (Study To Earn) project that measures/certifies learners' activities and provides appropriate rewards. Oficjalna strona internetowa: https://edum.io/ Biała księga: https://dreamladders.gitbook.io/edu-metacore-whitepaper/ Kup EDUM teraz! Tokenomika i analiza cenowa EDUM (EDUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EDUM (EDUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 23.27M $ 23.27M $ 23.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.33M $ 91.33M $ 91.33M Historyczne maksimum: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Historyczne minimum: $ 0.152688 $ 0.152688 $ 0.152688 Aktualna cena: $ 0.182662 $ 0.182662 $ 0.182662 Dowiedz się więcej o cenie EDUM (EDUM) Tokenomika EDUM (EDUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EDUM (EDUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EDUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EDUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEDUM tokenomikę, poznaj cenę tokena EDUMna żywo! Prognoza ceny EDUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EDUM? Nasza strona z prognozami cen EDUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EDUM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.