Informacje o EarthFund (1EARTH) Earth Fund is built on the idea of taking the power and influence of billionaire-run foundations and giving it to a global community to use to change the world. Earth Fund is built on the idea of taking the power and influence of billionaire-run foundations and giving it to a global community to use to change the world. Oficjalna strona internetowa: https://www.earthfund.io/ Kup 1EARTH teraz! Tokenomika i analiza cenowa EarthFund (1EARTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EarthFund (1EARTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 404.00 $ 404.00 $ 404.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 163.62K $ 163.62K $ 163.62K Historyczne maksimum: $ 0.429622 $ 0.429622 $ 0.429622 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016349 $ 0.00016349 $ 0.00016349 Dowiedz się więcej o cenie EarthFund (1EARTH) Tokenomika EarthFund (1EARTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EarthFund (1EARTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 1EARTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 1EARTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz1EARTH tokenomikę, poznaj cenę tokena 1EARTHna żywo! Prognoza ceny 1EARTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 1EARTH? Nasza strona z prognozami cen 1EARTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 1EARTH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.