Poznaj tokenomikę Dyordotcom (DYOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DYOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dyordotcom (DYOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DYOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dyordotcom (DYOR) / Tokenomika / Tokenomika Dyordotcom (DYOR) Odkryj kluczowe informacje o Dyordotcom (DYOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dyordotcom (DYOR) Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. - Powerful capabilities in a streamlined UX - Transparent pricing - Proprietary software - Responsive customer service - Next Gen trading features Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. Powerful capabilities in a streamlined UX

Transparent pricing

Proprietary software

Responsive customer service

Next Gen trading features Oficjalna strona internetowa: https://dyor.com Kup DYOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dyordotcom (DYOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dyordotcom (DYOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 715.38K $ 715.38K $ 715.38K Całkowita podaż: $ 468.74M $ 468.74M $ 468.74M Podaż w obiegu: $ 468.74M $ 468.74M $ 468.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 715.38K $ 715.38K $ 715.38K Historyczne maksimum: $ 0.02001748 $ 0.02001748 $ 0.02001748 Historyczne minimum: $ 0.00152408 $ 0.00152408 $ 0.00152408 Aktualna cena: $ 0.00152485 $ 0.00152485 $ 0.00152485 Dowiedz się więcej o cenie Dyordotcom (DYOR) Tokenomika Dyordotcom (DYOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dyordotcom (DYOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DYOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DYOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDYOR tokenomikę, poznaj cenę tokena DYORna żywo! Prognoza ceny DYOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DYOR? Nasza strona z prognozami cen DYOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DYOR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.