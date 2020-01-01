Poznaj tokenomikę Dynamic Crypto Index (DCI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dynamic Crypto Index (DCI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DCI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dynamic Crypto Index (DCI) / Tokenomika / Tokenomika Dynamic Crypto Index (DCI) Odkryj kluczowe informacje o Dynamic Crypto Index (DCI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dynamic Crypto Index (DCI) DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Oficjalna strona internetowa: https://dcindex.io/ Biała księga: https://dcindex.io/whitepaper Kup DCI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dynamic Crypto Index (DCI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dynamic Crypto Index (DCI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Całkowita podaż: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 Podaż w obiegu: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Historyczne maksimum: $ 18,373.68 $ 18,373.68 $ 18,373.68 Historyczne minimum: $ 7,178.43 $ 7,178.43 $ 7,178.43 Aktualna cena: $ 10,645.9 $ 10,645.9 $ 10,645.9 Dowiedz się więcej o cenie Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomika Dynamic Crypto Index (DCI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dynamic Crypto Index (DCI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DCI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DCI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDCI tokenomikę, poznaj cenę tokena DCIna żywo! Prognoza ceny DCI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DCI? Nasza strona z prognozami cen DCI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DCI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.