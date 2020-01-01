Poznaj tokenomikę Dusty (DUSTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUSTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dusty (DUSTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUSTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dusty (DUSTY) $DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie's Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty's oddball charm in Furie's surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike. $DUSTY is a memecoin inspired by Dusty, a character from Matt Furie's Boys Club—the same universe that brought Pepe the Frog to life. This project embraces internet culture with a blend of nostalgia, humor, and strong community vibes. As a fan-driven initiative, $DUSTY highlights Dusty's oddball charm in Furie's surreal world while fostering a fun, inclusive, and decentralized crypto experience for meme lovers and collectors alike. Oficjalna strona internetowa: https://boysclubdusty.com Tokenomika i analiza cenowa Dusty (DUSTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dusty (DUSTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.28K $ 47.28K $ 47.28K Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.28K $ 47.28K $ 47.28K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Dusty (DUSTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dusty (DUSTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUSTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUSTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUSTY tokenomikę, poznaj cenę tokena DUSTYna żywo! Prognoza ceny DUSTY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUSTY? Nasza strona z prognozami cen DUSTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUSTY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.