Poznaj tokenomikę DuckyDuck (DUCKY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUCKY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DuckyDuck (DUCKY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DUCKY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DuckyDuck (DUCKY) / Tokenomika / Tokenomika DuckyDuck (DUCKY) Odkryj kluczowe informacje o DuckyDuck (DUCKY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DuckyDuck (DUCKY) MATT FURIE created solana token ducky MATT FURIE created solana token ducky Oficjalna strona internetowa: https://www.duckyduck.io/ Kup DUCKY teraz! Tokenomika i analiza cenowa DuckyDuck (DUCKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DuckyDuck (DUCKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.51K $ 35.51K $ 35.51K Całkowita podaż: $ 199.72M $ 199.72M $ 199.72M Podaż w obiegu: $ 199.72M $ 199.72M $ 199.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.51K $ 35.51K $ 35.51K Historyczne maksimum: $ 0.072443 $ 0.072443 $ 0.072443 Historyczne minimum: $ 0.00009731 $ 0.00009731 $ 0.00009731 Aktualna cena: $ 0.00018096 $ 0.00018096 $ 0.00018096 Dowiedz się więcej o cenie DuckyDuck (DUCKY) Tokenomika DuckyDuck (DUCKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DuckyDuck (DUCKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUCKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUCKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUCKY tokenomikę, poznaj cenę tokena DUCKYna żywo! Prognoza ceny DUCKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUCKY? Nasza strona z prognozami cen DUCKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUCKY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.