Informacje o Duckereum (DUCKER) Duckereum is a pure meme currency. Its sole purpose: to make crypto fun again, and its community is at the center of everything. Oficjalna strona internetowa: https://www.duckereum.com/ Tokenomika i analiza cenowa Duckereum (DUCKER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Duckereum (DUCKER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 247.19K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 247.19K Historyczne maksimum: $ 0.03507786 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00247189 Tokenomika Duckereum (DUCKER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Duckereum (DUCKER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUCKER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUCKER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.