Giełda MEXC / Cena krypto / DucatusX (DUCX) / Tokenomika / Tokenomika DucatusX (DUCX) Odkryj kluczowe informacje o DucatusX (DUCX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DucatusX (DUCX) What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022. What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem. To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX NFT Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX Oficjalna strona internetowa: https://ducatus.com Biała księga: https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf Kup DUCX teraz! Tokenomika i analiza cenowa DucatusX (DUCX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DucatusX (DUCX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Całkowita podaż: $ 777.87M $ 777.87M $ 777.87M Podaż w obiegu: $ 278.11M $ 278.11M $ 278.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Historyczne maksimum: $ 0.198591 $ 0.198591 $ 0.198591 Historyczne minimum: $ 0.00326782 $ 0.00326782 $ 0.00326782 Aktualna cena: $ 0.00782105 $ 0.00782105 $ 0.00782105 Dowiedz się więcej o cenie DucatusX (DUCX) Tokenomika DucatusX (DUCX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DucatusX (DUCX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DUCX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DUCX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDUCX tokenomikę, poznaj cenę tokena DUCXna żywo! Prognoza ceny DUCX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DUCX? Nasza strona z prognozami cen DUCX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DUCX już teraz! 