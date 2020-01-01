Poznaj tokenomikę DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTRXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTRXBT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Oficjalna strona internetowa: http://www.dtrxbt.com Tokenomika i analiza cenowa DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 614.40K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 741.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 828.72K Historyczne maksimum: $ 0.01910059 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00082872 Tokenomika DTRXBT by Virtuals (DTRXBT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DTRXBT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DTRXBT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.