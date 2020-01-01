Poznaj tokenomikę Drone (DRONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Drone (DRONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DRONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Drone (DRONE) / Tokenomika / Tokenomika Drone (DRONE) Odkryj kluczowe informacje o Drone (DRONE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Drone (DRONE) DRONE is a Farcaster memecoin launched using /fairlaunch Its purpose is to go up only. LP Locked by WAGMI 🔥 10% of Tokens BURNT 🔥 Oficjalna strona internetowa: https://warpcast.com/~/channel/drone Kup DRONE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Drone (DRONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Drone (DRONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.93K Całkowita podaż: $ 885.00M Podaż w obiegu: $ 885.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 31.93K Historyczne maksimum: $ 0.00108074 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Drone (DRONE) Tokenomika Drone (DRONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Drone (DRONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DRONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DRONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDRONE tokenomikę, poznaj cenę tokena DRONEna żywo! Prognoza ceny DRONE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DRONE? Nasza strona z prognozami cen DRONE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DRONE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.