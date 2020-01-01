Tokenomika Dragon Coin ($DGN)
Informacje o Dragon Coin ($DGN)
Dragon Token is the native staking and governance token of Dungeon Chain, serving as the backbone of the ecosystem. Its primary roles include staking, where users stake Dragon Tokens to secure the network, enhance its functionality, and earn rewards in return; governance, granting token holders voting rights to influence key decisions such as game onboarding, protocol updates, and community-driven initiatives; and ecosystem growth, facilitating transactions, incentivizing developers, and promoting the creation of new interchain games. Dragon Token ensures a decentralized, fair, and community-driven ecosystem, fostering the evolution of blockchain-based gaming. It plays a crucial role in driving the growth of Dungeon Chain by empowering both developers and players to participate actively in the ecosystem's governance and success.
Dungeon Chain is a groundbreaking, permissioned blockchain designed specifically for interchain gaming. Launched as the first permissionless ICS (Interchain Security) chain, Dungeon Chain empowers developers and players to participate in a seamless gaming ecosystem that bridges multiple blockchains. By leveraging ICS technology, it ensures robust security, scalability, and interoperability across gaming projects. Dungeon Chain features an interchain gaming platform that allows games to interact across multiple blockchains, enabling shared assets, gameplay mechanics, and player data. It is permissioned yet inclusive, offering a streamlined, transparent process for developers to onboard games while maintaining quality and security. With high transaction throughput and low latency, it provides scalability for gamers, ensuring a smooth experience even during peak usage. Additionally, its developer-friendly ecosystem includes tools, SDKs, and documentation to facilitate the creation and integration of games into the platform. Dungeon Chain's vision is to redefine how games interact with blockchain technology by creating a secure, scalable, and specialized environment for interchain games, unlocking new possibilities for player ownership, collaboration, and innovation in gaming.
Tokenomika i analiza cenowa Dragon Coin ($DGN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dragon Coin ($DGN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Dragon Coin ($DGN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Dragon Coin ($DGN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów $DGN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów $DGN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz$DGN tokenomikę, poznaj cenę tokena $DGNna żywo!
