Tokenomika DOS Network (DOS) Odkryj kluczowe informacje o DOS Network (DOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DOS Network (DOS) DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. Oficjalna strona internetowa: https://dos.network/ Biała księga: https://docsend.com/view/ak3rdft Tokenomika i analiza cenowa DOS Network (DOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOS Network (DOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.84K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 132.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 210.84K Historyczne maksimum: $ 0.388179 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021084 Tokenomika DOS Network (DOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOS Network (DOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.