Poznaj tokenomikę DOOMER (DOOMER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOOMER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DOOMER (DOOMER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOOMER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DOOMER (DOOMER) / Tokenomika / Tokenomika DOOMER (DOOMER) Odkryj kluczowe informacje o DOOMER (DOOMER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DOOMER (DOOMER) Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife. Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife. Oficjalna strona internetowa: https://doomercto.xyz/ Kup DOOMER teraz! Tokenomika i analiza cenowa DOOMER (DOOMER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOOMER (DOOMER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 252.47K $ 252.47K $ 252.47K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 851.72M $ 851.72M $ 851.72M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 296.42K $ 296.42K $ 296.42K Historyczne maksimum: $ 0.00251701 $ 0.00251701 $ 0.00251701 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00029642 $ 0.00029642 $ 0.00029642 Dowiedz się więcej o cenie DOOMER (DOOMER) Tokenomika DOOMER (DOOMER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOOMER (DOOMER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOOMER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOOMER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOOMER tokenomikę, poznaj cenę tokena DOOMERna żywo! Prognoza ceny DOOMER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOOMER? Nasza strona z prognozami cen DOOMER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOOMER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.