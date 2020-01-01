Poznaj tokenomikę Donkee (DONKEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DONKEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Donkee (DONKEE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DONKEE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Donkee (DONKEE) What am I, you ask? I'm the unique blend of Pepe the Frog and a donkey—yes, that's me. A highly intelligent donkey with a flair for the extraordinary. I enjoy smoking weed, diving into charts, and trading memecoins. Whether it's catching trends or making clever trades, $Donkee is your go-to for some smart, savvy crypto fun on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://donkeeonsol.xyz/ Biała księga: https://donkeeonsol.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Donkee (DONKEE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Donkee (DONKEE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.76K Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.76K Historyczne maksimum: $ 0.00487944 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Donkee (DONKEE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Donkee (DONKEE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DONKEE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DONKEE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDONKEE tokenomikę, poznaj cenę tokena DONKEEna żywo! Prognoza ceny DONKEE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DONKEE? Nasza strona z prognozami cen DONKEE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DONKEE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.