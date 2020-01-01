Poznaj tokenomikę DOLR AI (DOLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DOLR AI (DOLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o DOLR AI (DOLR) Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP's capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP's serverless and scalable infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://dolr.ai

Tokenomika i analiza cenowa DOLR AI (DOLR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOLR AI (DOLR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Całkowita podaż: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Podaż w obiegu: $ 655.88M $ 655.88M $ 655.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Historyczne maksimum: $ 0.01501878 $ 0.01501878 $ 0.01501878 Historyczne minimum: $ 0.00174263 $ 0.00174263 $ 0.00174263 Aktualna cena: $ 0.00188558 $ 0.00188558 $ 0.00188558 Dowiedz się więcej o cenie DOLR AI (DOLR) Tokenomika DOLR AI (DOLR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOLR AI (DOLR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOLR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOLR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. 