Tokenomika DOLA (DOLA) Odkryj kluczowe informacje o DOLA (DOLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DOLA (DOLA) DOLA is the asset and debt backed decentralized stablecoin of Inverse Finance Oficjalna strona internetowa: https://www.inverse.finance/ Tokenomika i analiza cenowa DOLA (DOLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DOLA (DOLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 112.09M Całkowita podaż: $ 194.53M Podaż w obiegu: $ 112.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 193.96M Historyczne maksimum: $ 1.87 Historyczne minimum: $ 0.088407 Aktualna cena: $ 0.997086 Tokenomika DOLA (DOLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DOLA (DOLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.