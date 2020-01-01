Poznaj tokenomikę Dogsheetcoin (DOGSHEET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGSHEET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dogsheetcoin (DOGSHEET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGSHEET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dogsheetcoin (DOGSHEET) / Tokenomika / Tokenomika Dogsheetcoin (DOGSHEET) Odkryj kluczowe informacje o Dogsheetcoin (DOGSHEET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dogsheetcoin (DOGSHEET) Dogsheet is all about the lazy life, and there's nothing he loves more than burrowing under a blanket like the pro of procrastination he is. One particularly uninspired Sunday morning, he leveled up his game—wrapping himself so snugly he became the Picasso of blanket burritos. Productivity? Never heard of her. Cozy chaos? That's his true calling. dogsheet loves nothing more than hiding under a blanket. so, one lazy sunday morning, he decided to wrap himself up like a pro. Oficjalna strona internetowa: https://dogsheet.xyz/ Kup DOGSHEET teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dogsheetcoin (DOGSHEET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dogsheetcoin (DOGSHEET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.50K Całkowita podaż: $ 997.74M Podaż w obiegu: $ 997.74M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.50K Historyczne maksimum: $ 0.00326356 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dogsheetcoin (DOGSHEET) Tokenomika Dogsheetcoin (DOGSHEET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dogsheetcoin (DOGSHEET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGSHEET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGSHEET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGSHEET tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGSHEETna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.