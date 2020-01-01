Poznaj tokenomikę DogeBoy (DOGB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DogeBoy (DOGB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DOGB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DogeBoy (DOGB) / Tokenomika / Tokenomika DogeBoy (DOGB) Odkryj kluczowe informacje o DogeBoy (DOGB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DogeBoy (DOGB) DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe. Oficjalna strona internetowa: https://www.dogeboy.it Biała księga: https://my.visme.co/view/1j6q0ejp-g8nlq788zz0d2m9d#s2 Kup DOGB teraz! Tokenomika i analiza cenowa DogeBoy (DOGB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DogeBoy (DOGB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.42K $ 17.42K $ 17.42K Całkowita podaż: $ 1.20T $ 1.20T $ 1.20T Podaż w obiegu: $ 1.20T $ 1.20T $ 1.20T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.42K $ 17.42K $ 17.42K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DogeBoy (DOGB) Tokenomika DogeBoy (DOGB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DogeBoy (DOGB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGB tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGBna żywo! Prognoza ceny DOGB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGB? Nasza strona z prognozami cen DOGB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.