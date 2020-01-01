Poznaj tokenomikę Districts (DSTRX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DSTRX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Districts (DSTRX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DSTRX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Districts (DSTRX) / Tokenomika / Tokenomika Districts (DSTRX) Odkryj kluczowe informacje o Districts (DSTRX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Districts (DSTRX) Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform's development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum's blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Oficjalna strona internetowa: https://districts.xyz/ Biała księga: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Kup DSTRX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Districts (DSTRX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Districts (DSTRX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.87M Całkowita podaż: $ 125.00M Podaż w obiegu: $ 123.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.94M Historyczne maksimum: $ 0.067029 Historyczne minimum: $ 0.02729575 Aktualna cena: $ 0.03955448 Dowiedz się więcej o cenie Districts (DSTRX) Tokenomika Districts (DSTRX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Districts (DSTRX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DSTRX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DSTRX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDSTRX tokenomikę, poznaj cenę tokena DSTRXna żywo! Prognoza ceny DSTRX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DSTRX? Nasza strona z prognozami cen DSTRX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DSTRX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.