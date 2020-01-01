Poznaj tokenomikę DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DISTRIBUTE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DISTRIBUTE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Odkryj kluczowe informacje o DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) DISTRIBUTE is a revolutionary platform on the Solana blockchain that enables anyone to create and launch reward-based tokens without coding knowledge. Our platform automates the distribution of rewards to token holders every 5 minutes, providing enterprise-level scalability regardless of holder count. The project addresses a significant gap in the Solana ecosystem by democratizing token creation and reward distribution, making these processes accessible to non-technical users while maintaining reliability and transparency. DISTRIBUTE handles all the complex backend operations, allowing project founders to focus on community building and marketing rather than technical implementation details. Oficjalna strona internetowa: https://distributesol.io Tokenomika i analiza cenowa DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DISTRIBUTE (DISTRIBUTE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.20K Całkowita podaż: $ 948.52M Podaż w obiegu: $ 948.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.20K Historyczne maksimum: $ 0.00707312 Historyczne minimum: $ 0.00003341 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika DISTRIBUTE (DISTRIBUTE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DISTRIBUTE (DISTRIBUTE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DISTRIBUTE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DISTRIBUTE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.