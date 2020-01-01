Poznaj tokenomikę DIA (DIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DIA (DIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DIA (DIA) / Tokenomika / Tokenomika DIA (DIA) Odkryj kluczowe informacje o DIA (DIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DIA (DIA) DIA is a trustless oracle network delivering unmatched data coverage and fully verifiable feeds to power dApps on any blockchain, powered by the $DIA utility token. By sourcing data directly from 100+ primary sources, DIA ensures unparalleled accuracy and breadth of coverage, enabling protocols to support any asset with confidence. Its modular, rollup-based architecture executes all oracle operations onchain, guaranteeing full verifiability and eliminating reliance on opaque third parties. The network is fully permissionless, allowing anyone to deploy oracles, operate nodes, and stake to secure the data pipeline. This makes DIA the most transparent and trustless oracle solution available. Today, DIA supports 20,000+ assets across 60+ blockchains and powers 200+ dApps spanning DeFi, RWA tokenization, gaming, and more, scaling the oracle infrastructure that Web3 can verify, not just trust. DIA is a trustless oracle network delivering unmatched data coverage and fully verifiable feeds to power dApps on any blockchain, powered by the $DIA utility token. By sourcing data directly from 100+ primary sources, DIA ensures unparalleled accuracy and breadth of coverage, enabling protocols to support any asset with confidence. Its modular, rollup-based architecture executes all oracle operations onchain, guaranteeing full verifiability and eliminating reliance on opaque third parties. The network is fully permissionless, allowing anyone to deploy oracles, operate nodes, and stake to secure the data pipeline. This makes DIA the most transparent and trustless oracle solution available. Today, DIA supports 20,000+ assets across 60+ blockchains and powers 200+ dApps spanning DeFi, RWA tokenization, gaming, and more, scaling the oracle infrastructure that Web3 can verify, not just trust. Oficjalna strona internetowa: https://diadata.org/ Kup DIA teraz! Tokenomika i analiza cenowa DIA (DIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DIA (DIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.29M $ 67.29M $ 67.29M Całkowita podaż: $ 168.82M $ 168.82M $ 168.82M Podaż w obiegu: $ 119.68M $ 119.68M $ 119.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 94.92M $ 94.92M $ 94.92M Historyczne maksimum: $ 5.73 $ 5.73 $ 5.73 Historyczne minimum: $ 0.208951 $ 0.208951 $ 0.208951 Aktualna cena: $ 0.562269 $ 0.562269 $ 0.562269 Dowiedz się więcej o cenie DIA (DIA) Tokenomika DIA (DIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DIA (DIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDIA tokenomikę, poznaj cenę tokena DIAna żywo! Prognoza ceny DIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIA? Nasza strona z prognozami cen DIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DIA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.