DIA is a trustless oracle network delivering unmatched data coverage and fully verifiable feeds to power dApps on any blockchain, powered by the $DIA utility token.
By sourcing data directly from 100+ primary sources, DIA ensures unparalleled accuracy and breadth of coverage, enabling protocols to support any asset with confidence. Its modular, rollup-based architecture executes all oracle operations onchain, guaranteeing full verifiability and eliminating reliance on opaque third parties.
The network is fully permissionless, allowing anyone to deploy oracles, operate nodes, and stake to secure the data pipeline. This makes DIA the most transparent and trustless oracle solution available.
Today, DIA supports 20,000+ assets across 60+ blockchains and powers 200+ dApps spanning DeFi, RWA tokenization, gaming, and more, scaling the oracle infrastructure that Web3 can verify, not just trust.
Zrozumienie tokenomiki DIA (DIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DIA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDIA tokenomikę, poznaj cenę tokena DIAna żywo!
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DIA? Nasza strona z prognozami cen DIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
