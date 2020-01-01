Poznaj tokenomikę DEXTER (DEXTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEXTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DEXTER (DEXTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEXTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DEXTER (DEXTER) / Tokenomika / Tokenomika DEXTER (DEXTER) Odkryj kluczowe informacje o DEXTER (DEXTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DEXTER (DEXTER) Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn't give up. Oficjalna strona internetowa: https://dextersolanacto.org/ Kup DEXTER teraz! Tokenomika i analiza cenowa DEXTER (DEXTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DEXTER (DEXTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Całkowita podaż: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Podaż w obiegu: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.20K $ 8.20K $ 8.20K Historyczne maksimum: $ 0.00156075 $ 0.00156075 $ 0.00156075 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie DEXTER (DEXTER) Tokenomika DEXTER (DEXTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DEXTER (DEXTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEXTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEXTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEXTER tokenomikę, poznaj cenę tokena DEXTERna żywo! Prognoza ceny DEXTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEXTER? Nasza strona z prognozami cen DEXTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEXTER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.