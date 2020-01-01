Poznaj tokenomikę DexNet (DEXNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEXNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DexNet (DEXNET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEXNET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DexNet (DEXNET) / Tokenomika / Tokenomika DexNet (DEXNET) Odkryj kluczowe informacje o DexNet (DEXNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DexNet (DEXNET) DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers. DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers. Oficjalna strona internetowa: https://dexnet.one/ Biała księga: https://dexnet.one/docs/whitepaper.pdf Kup DEXNET teraz! Tokenomika i analiza cenowa DexNet (DEXNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DexNet (DEXNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.81M $ 10.81M $ 10.81M Całkowita podaż: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Podaż w obiegu: $ 400.08M $ 400.08M $ 400.08M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.03M $ 81.03M $ 81.03M Historyczne maksimum: $ 0.081607 $ 0.081607 $ 0.081607 Historyczne minimum: $ 0.02506627 $ 0.02506627 $ 0.02506627 Aktualna cena: $ 0.02700668 $ 0.02700668 $ 0.02700668 Dowiedz się więcej o cenie DexNet (DEXNET) Tokenomika DexNet (DEXNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DexNet (DEXNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEXNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEXNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEXNET tokenomikę, poznaj cenę tokena DEXNETna żywo! Prognoza ceny DEXNET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEXNET? Nasza strona z prognozami cen DEXNET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEXNET już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.