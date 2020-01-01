Tokenomika Devin (DEVIN)
Informacje o Devin (DEVIN)
AI Memecoin where Dev is AI
AI made the token fully at Standford University on its own without the help of humans
Tokenomika i analiza cenowa Devin (DEVIN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Devin (DEVIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Devin (DEVIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Devin (DEVIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DEVIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEVIN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDEVIN tokenomikę, poznaj cenę tokena DEVINna żywo!
Prognoza ceny DEVIN
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEVIN? Nasza strona z prognozami cen DEVIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
