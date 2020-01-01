Poznaj tokenomikę Devin (DEVIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEVIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Devin (DEVIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEVIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Devin (DEVIN) Odkryj kluczowe informacje o Devin (DEVIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Devin (DEVIN)
AI Memecoin where Dev is AI AI made the token fully at Standford University on its own without the help of humans

Oficjalna strona internetowa: https://www.devintoken.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Devin (DEVIN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Devin (DEVIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.11M
Całkowita podaż: $ 1000.00M
Podaż w obiegu: $ 1000.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.11M
Historyczne maksimum: $ 0.02094181
Historyczne minimum: $ 0.00022423
Aktualna cena: $ 0.00111368

Tokenomika Devin (DEVIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Devin (DEVIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEVIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEVIN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.