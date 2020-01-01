Poznaj tokenomikę Deployyyyer (DEPLOY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEPLOY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Deployyyyer (DEPLOY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEPLOY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Deployyyyer (DEPLOY) Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts. Oficjalna strona internetowa: https://info.deployyyyer.io/ Biała księga: https://docs.deployyyyer.io/ Tokenomika i analiza cenowa Deployyyyer (DEPLOY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deployyyyer (DEPLOY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 173.72K Całkowita podaż: $ 988.01M Podaż w obiegu: $ 988.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 173.72K Historyczne maksimum: $ 0.0045899 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017455 Tokenomika Deployyyyer (DEPLOY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Deployyyyer (DEPLOY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEPLOY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEPLOY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.