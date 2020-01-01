Poznaj tokenomikę DePay (DEPAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEPAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DePay (DEPAY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEPAY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DePay (DEPAY) / Tokenomika / Tokenomika DePay (DEPAY) Odkryj kluczowe informacje o DePay (DEPAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DePay (DEPAY) DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.

Oficjalna strona internetowa: https://depay.com/ Biała księga: https://depay.com/whitepaper Tokenomika i analiza cenowa DePay (DEPAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DePay (DEPAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Całkowita podaż: $ 57.03M $ 57.03M $ 57.03M Podaż w obiegu: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M Historyczne maksimum: $ 7.78 $ 7.78 $ 7.78 Historyczne minimum: $ 0.083012 $ 0.083012 $ 0.083012 Aktualna cena: $ 0.200162 $ 0.200162 $ 0.200162 Dowiedz się więcej o cenie DePay (DEPAY) Tokenomika DePay (DEPAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DePay (DEPAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEPAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEPAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEPAY tokenomikę, poznaj cenę tokena DEPAYna żywo! Prognoza ceny DEPAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEPAY? Nasza strona z prognozami cen DEPAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEPAY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.