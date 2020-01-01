Poznaj tokenomikę DegenPad (DPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DegenPad (DPAD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPAD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DegenPad (DPAD) / Tokenomika / Tokenomika DegenPad (DPAD) Odkryj kluczowe informacje o DegenPad (DPAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DegenPad (DPAD) Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation! Oficjalna strona internetowa: https://degenpad.app/ Kup DPAD teraz! Tokenomika i analiza cenowa DegenPad (DPAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DegenPad (DPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24,30K Całkowita podaż: $ 100,00M Podaż w obiegu: $ 20,67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 117,54K Historyczne maksimum: $ 0,02920669 Historyczne minimum: $ 0,00116059 Aktualna cena: $ 0,00116734 Dowiedz się więcej o cenie DegenPad (DPAD) Tokenomika DegenPad (DPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DegenPad (DPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DPAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena DPADna żywo! Prognoza ceny DPAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DPAD? Nasza strona z prognozami cen DPAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DPAD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.